بوكا جونيورز يبحث عن بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الأرجنتين أمام ألميرانتي

يلتقي بوكا جونيورز نظيره ألميرانتي براون الذي ينتمي لدوري الدرجة الثانية «بريميرا ناسيونال» على ملعب «مالفيناس أرخنتيناس»، بدور الـ32 لبطولة كأس الأرجنتين لكرة القدم، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الـ03.10 فجر غد الخميس بتوقيت القاهرة.

ويدخل بوكا جونيورز مباراة ألميرانتي براون، بدور 32 لبطولة كأس الأرجنتين، بالفوز على فيليز سارسفيلد بهدف دون رد، أحرزه إدينوسن كافاني على ملعب «لا بومبونيرا»، بالجولة من الدور الثاني للدوري الأرجنتيني للمحترفين، ليرتفع رصيد «البوكا»، إلى النقطة 7 بالمركز 11.

فوز ألميرانتي براون على ديفينسورس يونيدوس

وفي المقابل، حقق ألميرانتي براون الفوز على ديفينسورس يونيدوس، بنتيجة 1-0، على ملعب «جيجانتي دي فيلا فوكس»، بالأسبوع 19 من بطولة «بريميرا ناسيونال»، ليحتل المركز الـ17 برصيد 16 نقطة بالمجموعة الثانية بالبطولة.