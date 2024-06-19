«الزراعة»: استقبال 31 ألف أضحية في المجازر خلال عيد الأضحى

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر استقبلت حوالي 31 ألف اضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي، وبلغ إجمالي الاضاحي التي استقبلتها المجازر حوالى 24 ألفا و600 أضحية.

إلغاء إجازات العاملين في المجازر

ونقل رئيس هيئة الخدمات البيطرية تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للعاملين بالهيئة ومديريات الطب البيطري والمجازر على جهدهم الكبير والمتميز طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ جرى إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة لقضاء مصالح المواطنين ومتابعة الأسواق والمنافذ.

وفي سياق متصل، تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، من خلال غرفة عملياتها المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية ورصد أي تعديات عليها.

المرور على المحافظات لرصد أي أعمالمخالفة

وزار الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية محافظة الغربية، والتقى بالدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة، لمتابعة أعمال رصد حماية الاراضي.

وأشار راشد إلى مواصلة اللجان المشكلة من مهندسي إدارة المرور على المحافظات لمتابعة أعمال رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث جرى المرور اليوم على محافظات سوهاج والدقهلية والفيوم والغربية، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى.