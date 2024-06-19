«الزراعة»: اهتمام كبير بحدائق الحيوان في المحافظات تزامنا مع عيد الأضحى

قال الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، إنّ وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية تولي اهتماما كبيرا للغاية بحدائق الحيوان التابعة لها طوال العام، وتكون مجهزة للفترات الخاصة بالأعطال الرسمية والإجازات والأعياد، إذ تستقبل جموع غفيرة من الزوار بهدف التنزه والاستمتاع بالأجواء بها.

تكثيف العمل قبل فترات الأعياد والمواسم

وأضاف «جلال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي محمد عبده، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجري تكثيف العمل قبل فترات الأعياد والمواسم، فضلا عن إجراء عمليات تدوير مستمرة للمجموعات الحيوانية، بمعنى أن الحيوانات التي تكون موجودة في حديقة ما يمكن أخذها إلى حديقة أخرى، وذلك بهدف تغيير الدم والنسل، وهذه فلسفة متبعة منذ بداية عام 2024.

حديقة الحيوان بالإسكندرية

وتابع: «حديقة الحيوان بالإسكندرية تعتبر الحديقة الأم حاليا، لذا تستقبل أعداد ضخمة نسبيا من الزوار، وكنا نتوقع أعداد أكبر لكن بسبب الموجة الحارة اتجه الجمهور بالإسكندرية إلى الشواطئ بدلا من الحدائق»، مشيرا إلى أنه يعمل على تجهيز حديقة العريش خلال الفترة المقبلة ومدها بالمجموعات الحيوانية المختلفة خاصة أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى استقرار الأحوال في شمال سيناء.