ليلي علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها: كل سنة وإنت طيب يا كل حاجة في حياتي (فيديو)

احتفلت الفنانة ليلي علوي بعيد ميلاد ابنها بالتبني «خالد»، من خلال نشر مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «كل سنة وإنت طيب يا كل حاجة في حياتي».

وظهرت ليلى علوي خلال الفيديو بمقاطع مختلفة لابنها في مراحل عمرية متعددة منذ طفولته حتي فترة شبابه، وسيطرت حالة من الحب والأمومة الطاغية عليها، إذ ظهرت في جميعهم وهي تحتضنه، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو، وقاموا بالدعاء لهم بالسعادة وأن يحفظهم لبعضهم.

مشاركة ليلي علوي بفيلم مقسوم

وتنافس الفنانة ليلي علوي في موسم أفلام رأس السنة الحالي من خلال فيلم «مقسوم»، والذي يشاركها بطولته كل من الفنانة شيرين رضا، سما إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبدالرحمن، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى زمن التسعينيات حول فرقة موسيقية، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.