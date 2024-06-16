عمرو يوسف عن فيلم ولاد رزق 3: «حبيت شخصية ربيع بسبب شقاوته وطيبة قلبه»

يواصل الفنان عمرو يوسف، تقديم شخصية ربيع في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق الذي جرى طرحه في دور العرض السينمائية منذ عدة أيام، ونجح في أن يحتل المركز الأول باكتساح.

عمرو يوسف يتحدث عن مشاركته في فيلم ولاد رزق 3

وعن شخصية ربيع، قال الفنان عمرو يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ربيع كبر معايا وأنا كبرت معاه، هو كاركتر من أول جزء لما اشتغلنا في 2014، وحبيته بشقاوته ومتغيراته ونرفزته وقلبه الطيب، وزي ما أنا بدأت السلسلة دي من عشر سنين، النهارده أكيد الشكل والمضمون اتغير لعمرو يوسف وأكيد ده حصل لربيع».

عمرو يوسف: بنحاول نقرب بشخصيات العمل للحقيقة

وتابع عمرو يوسف حديثه قائلا: «إحنا بنحاول نقرب بشخصيات العمل للحقيقة علشان تكون واقعية ويصدقها الجمهور ويتعايش معاها، علشان كده ده اللي بيحصل لربيع في الجزء التالت».