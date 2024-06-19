طريقة عمل كبسة اللحم بالأرز البسمتي.. وصفة شهية في عيد الأضحى

كبسة اللحم من الأكلات المميزة التي يحب كثيرون تناولها في عيد الأضحى المبارك، لما تتميز به من مذاق شهي ولذيذ، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل كبسة اللحم بخطوات سهلة في المنزل لتقديمها مع الأرز والتوابل والمكسرات.

يُمكنك تحضير كبسة اللحم في المنزل بخطوات بسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كبسة اللحم بالأرز البسمتي

2 كوب أرز بسمتي.

500 جرام لحم مقطع إلى قطع صغيرة.

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

4 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح حسب الرغبة.

القليل من الزعفران المنقوع في ماء دافئ.

للتزيين:

1/4 كوب لوز مقشر ومحمص.

1/4 كوب صنوبر محمص.

1/4 كوب فستق محمص.

2 ملاعق كبيرة زبيب.

طريقة عمل كبسة اللحم بالأرز البسمتي