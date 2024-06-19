طريقة عمل كبسة اللحم بالأرز البسمتي.. وصفة شهية في عيد الأضحى
كتب:
آية الله الجافي
05:29 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
طريقة عمل كبسة اللحم
كبسة اللحم من الأكلات المميزة التي يحب كثيرون تناولها في عيد الأضحى المبارك، لما تتميز به من مذاق شهي ولذيذ، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل كبسة اللحم بخطوات سهلة في المنزل لتقديمها مع الأرز والتوابل والمكسرات.
يُمكنك تحضير كبسة اللحم في المنزل بخطوات بسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».
مقادير عمل كبسة اللحم بالأرز البسمتي
- 2 كوب أرز بسمتي.
- 500 جرام لحم مقطع إلى قطع صغيرة.
- 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
- 4 فصوص ثوم مهروسة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم.
- 1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- ملح حسب الرغبة.
- القليل من الزعفران المنقوع في ماء دافئ.
- للتزيين:
- 1/4 كوب لوز مقشر ومحمص.
- 1/4 كوب صنوبر محمص.
- 1/4 كوب فستق محمص.
- 2 ملاعق كبيرة زبيب.
طريقة عمل كبسة اللحم بالأرز البسمتي
- اغسلي الأرز جيدًا واتركيه في الماء البارد لمدة 30 دقيقة، ثم صفيه واتركيه جانبًا.
- سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة ثم أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس وقلبيهما حتى يصبحان ذهبيين.
- أضيفي قطع اللحم إلى القدر وقلبيها جيدًا.
- أضيفي مسحوق الكركم والبهارات المشكلة والملح وقلبي المكونات جيدًا حتى يتوزع التوابل بالتساوي.
- أضيفي الماء الساخن إلى القدر حتى يغطي اللحم تمامًا، وبعدها قومي بتغطية القدر واتركيه على نار هادئة لينضج اللحم حوالي ساعة أو حتى يصبح اللحم ناعم.
- بعد طهي اللحم، قومي بنقله من القدر إلى طبق تقديم واتركيه جانبًا.
- قومي بتسخين قليل من الزبدة في نفس القدر وأضيفي الأرز المصفى، وقلبي الأرز لبضع دقائق حتى يتشرب الزبدة وتصبح حبة الأرز شفافة.
- أضيفي الماء الساخن إلى القدر بكمية مضاعفة مع توابل الأرز المفضلة لديك مثل القرفة والهيل والزعفران، وقومي بالتقليب ثم اتركي الأرز على نار متوسطة ليغلي.
- قلبي الأرز مرة أخرى بمجرد أن يبدأ في الغليان، ثم قومي بتقليل الحرارة إلى أدنى درجة ممكنة واتركي الأرز لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج.
- اتركي الأرز ليبرد لبضع دقائق عد طهيه ثم قلبيه برفق باستخدام شوكة لتفريق حبات الأرز.
- قومي بتزيين الأرز بالمكسرات المحمصة مثل اللوز والصنوبر والفستق، وأيضًا يمكنك إضافة الزبيب المنقوع في الماء الدافئ ثم قدميه مع اللحم.