أول أيام عيد الأضحى.. اعرف سعر كيلو اللحم البقري قائم في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم البقري قائم نحو 166 جنيهًا للكيلو في مزارع الماشية، وتباع عند الجزارين 172 جنيهًا للكيلو، وذلك وفق المعلن من قبل شعبة القصابين اليوم الأحد 16-6-2024، تزامنًا مع عيد الأضحى.

وتبدأ الأيام التي يجب فيها ذبح الأضاحي بعد صلاة عيد الأضحى وتستمر حتى نهاية ثالث أيام التشريق وهو يوم الأربعاء المقبل، وبعدها يكون انتهى وقت الأضاحي وهو الوقت الشرعي المحدد لذبح الأضاحي.

أسعار الخرفان 2024

- سعر كيلو الخروف البلدي قائم بين 170 و200 جنيه.

- سعر الخروف يتراوح بين 8 حتى 12 ألف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 195 و210 جنيهات.

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ155 جنيهًا.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ162 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ155 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحوم البقري الصغير 166 جنيهًا للكيلو

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

- تراوح سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي بين 285-335 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 248 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 235 جنيهًا.