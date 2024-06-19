منها تأشيرة دخول المصريين.. روسيا تدرس تسهيل سفر أعضاء «بريكس»

قال نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف، إن على بلاده أن تحاول تسهيل حصول مواطني دول «بريكس» على تأشيرات لزيارة ودخول روسيا.

تسهيل تأشيرات دخول روسيا

أوضح في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية، ردا على سؤال حول نية روسيا إلغاء التأشيرات أو تسهيلها لأعضاء البريكس: «يجب أن نمضي قدما في هذا حتى في ظل وجود تفاصيل في علاقاتنا مع كل عضو في البريكس، فيما يتعلق بالمرشحين المحتملين للانضمام إلى مجموعة البريكس، فقد طبقنا منذ فترة طويلة مثل هذا النظام مع فنزويلا، وفكرة تقديم سياسة موحدة للهجرة والتأشيرات داخل البريكس هي فكرة قابلة للتطبيق وتستحق الدراسة الدقيقة».

مناقشة توسيع استخدام العملات الوطنية للمدفوعات التجارية داخل «بريكس»

واجتمع وزراء خارجية دول البريكس في 10 يونيو الجاري في نيجي نوفجورود في روسيا وجرت مناقشة عدة اقتراحات منها أهمية توسيع استخدام العملات الوطنية للمدفوعات التجارية داخل الرابطة وأهمية تعزيز وتطوير التعاون في قطاع الطاقة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأمن القومي ورفاهية جميع دول العالم.

انضمام عدة دول إلى «بريكس»

وانضمت مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا وإيران والأرجنتين إلى رابطة دول البريكس مع بداية العام الحالي بعد أن كانت تضم فقط البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا والصين والهند.