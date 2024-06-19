«مصر للطيران» تسير 12 رحلة جوية لإعادة الحجاج المصريين غدا

أعلنت شركة مصر للطيران تسيير 12 رحلة جوية غدا من الأراضي المقدسة إلى مصر، بواقع 11 رحلة جوية من مطار جدة إلى القاهرة، ورحلة جوية واحدة من مطار الطائف إلى القاهرة.

الجسر الجوي لعودة الحجاج

وأضافت الشركة في بيان، أنّ الـ12 رحلة التي تسيرها الشركة غدا في ثاني أيام الجسر الجوي لعودة الحجاج، مخصصة لعودة حجاج بعثات وزارات «الداخلية والعدل والسياحة والطيران المدني»، إضاة إلى «تضامن الجيزة وقرعة مجلس النواب والقاهرة والجيزة والإسكندرية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة».

وطالبت الشركة، الحجاج المصريين بالتواجد في المطارات السعودية قبل موعد انطلاق الرحلة بنحو 6 ساعات، مشيرة إلى أنّ مجموعات عمل مصر للطيران موجودة في المطارات السعودية التي يسافر منها الحجاج المصريين لإنهاء إجراءات سفرهم في وقت وجيز.