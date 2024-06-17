سعر طن الحديد اليوم الاثنين 17-6-2024 في الأسواق المصرية

أعلنت مصانع وشركات الحديد أسعار الحديد اليوم الاثنين 17-6-2024 في الأسواق المصرية، وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و840 جنيها، وفق المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر

وسجل سعر حديد عز نحو 40 ألفًا و900 جنيه للطن بالنسبة للمستهلك، بعدما تراجعت نحو 900 جنيه قبل يومين، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي، حيث سجلت 41 ألفًا و800 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الاثنين 17-6-2024 في مصر، وفق آخر تحديث عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد، كما يلي:

- سعر حديد السويس 40 ألفًا و250 جنيهًا للطن بالنسبة للمستهلك، يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد بشاي 40 ألفًا و550 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد المراكبي 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد مصر ستيل 38 ألفًا و80 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجيوشي للصلب 37 ألفًا و850 جنيهًا للطن للمستهلك.

سعر طن الحديد

- سعر حديد العلا 37 ألفًا و750 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد المصريين 40 ألف جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد الكومي 38 ألفًا و750 جنيهًا للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجارحي 39 ألفًا و550 جنيهًا للطن من المُستهلك.