آخر يوم لصرف تموين شهر يونيو لأصحاب البطاقات.. الحصة تسقط بعده

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن آخر يوم لصرف سلع التموين لشهر يونيو 2024 لأصحاب البطاقات هو الأحد المقبل والموافق 30 يونيو، وذلك من خلال منافذ بقالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية.

مواعيد صرف التموين من منافذ السلع

ونوهت وزارة التموين في منشور للمديريات التموينية، بتشديد الرقابة من خلال مكاتب التموين وحملات التفتيش على منافذ صرف السلع التموينية؛ للتأكد من انتظام مواعيد صرف التموين من منافذ السلع والتي تستمر على يوميا على مدار 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

حصة بطاقة التموين من السلع

وأشارت المصادر إلى أنّ عدم صرف السلع التموينية طوال الشهر، يؤدي إلى سقوط حصة السلع التموينية عن الأسرة صاحبة بطاقة التموين التي لم تقم بصرف السلع على مدار 30 يوما طوال الشهر، قائلة: «مع انتهاء آخر في يوم الشهر، يتم غلق سيتسم صرف السلع الإلكتروني مباشرة، وبالتالي لا يمكن صرف سلع الشهر نفسه أو ترحيلها لصرفها مع شهر آخر».