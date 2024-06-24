أسرار عمل القرنبيط المخلل في البيت.. «زي المحلات بالظبط»

القرنبيط من أكثر أنواع المخللات شهرة، إذ يحب البعض تناوله مع وجبات الطعام المختلفة بسبب مذاقه المميز، وتبحث كثير من السيدات عن أسرار عمل مخلل القرنبيط بشكل سريع في المنزل.

يُمكن عمل القرنبيط المخلل في المنزل بخطوات بسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل مخلل القرنبيط

ثمرة واحدة من القرنبيط متوسطة الحجم.

فصين ثوم طازج مقطعين شرائح.

½ كوب خل أبيض.

½ كوب خل تفاح.

حبة فلفل مقطعة لشرائح صغيرة.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

1 معلقة صغيرة من السكر الأبيض.

خطوات تحضير مخلل القرنبيط