أسرار عمل القرنبيط المخلل في البيت.. «زي المحلات بالظبط»
كتب:
آية الله الجافي
07:42 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
أسرار القرنبيط المخلل
القرنبيط من أكثر أنواع المخللات شهرة، إذ يحب البعض تناوله مع وجبات الطعام المختلفة بسبب مذاقه المميز، وتبحث كثير من السيدات عن أسرار عمل مخلل القرنبيط بشكل سريع في المنزل.
يُمكن عمل القرنبيط المخلل في المنزل بخطوات بسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».
مقادير عمل مخلل القرنبيط
- ثمرة واحدة من القرنبيط متوسطة الحجم.
- فصين ثوم طازج مقطعين شرائح.
- ½ كوب خل أبيض.
- ½ كوب خل تفاح.
- حبة فلفل مقطعة لشرائح صغيرة.
- 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.
- 1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- 1 معلقة صغيرة من السكر الأبيض.
خطوات تحضير مخلل القرنبيط
- قطعي القرنبيط بعد غسله جيدًا بحيث تكون زهيرات القرنبيط متفرقة عن بعضها.
- ضيفي القرنبيط المقطع إلى وعاء مناسب الحجم مع الكمية، ثم ضيفي له الفلفل وعصير الليمون والثوم، وقلبيهم بشكل جيد.
- ضعي الخل والملح والسكر في وعاء مناسب على نار متوسطة وقلبي المكونات.
- بعد غليان المكونات والتأكد من تجانسها سويًا، ضيفي القرنبيط في وعاء التخليل المجهز سابقًا.
- قومي بتغطية القرنبيط بالمحلول الساخن ثم اغلقي الوعاء بإحكام.
- رجي الوعاء حتى يمتزج المحلول مع القرنبيط والفلفل، ليكون جاهز للأكل بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.
- يجب الاحتفاظ به أثناء فترة التخليل والاستخدام في الثلاجة لحمايته من التعفن، على أن يتم وضعه في الثلاجة بعد أن يبرد تمامًا.