أفضل طريقة لتخزين الثوم والحفاظ عليه طازجا.. «هيعيش معاكي لـ6 شهور»

لا تستطيع ربات البيوت الاستغناء عن الثوم، إذ يعد مكونًا أساسيًا في إعداد عشرات الأكلات، ومع بداية كل موسم تتسابق السيدات لشراء كثير من الثوم، لكن بعضهن لا يعرفن أفضل طريقة لتخزينه والحفاظ عليه طازجًا لمدة 6 أشهر، وتفادي تلفه أو ما يسمى بـ«تفريغه».

صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أكدت أنّ أفضل طريقة لتخزين الثوم والحفاظ عليه طازجًا لمدة 6 أشهر، هو حفظه في مكانه الصحيح لتجنب فساده وتلفه ما يكلفكِ كثيرًا من المال للشراء مرة أخرى خاصة أنّ الثوم يضيف نكهة لكثير من المأكولات.

أفضل طريقة لتخزين الثوم

الصحيفة البريطانية نقلت عن فلاتكا ليك خبير التخزين، أفضل طريقة لتخزين الثوم والحفاظ عليه طازجا لمدة 6 أشهر، إذ لا يجب الاحتفاظ بالثوم في مكان دافئ جدًا أو مشمس كطاولة مطبخك لأنه يتعرض للتلف أو التفريغ، ويجب تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لأنّ الرطوبة والضوء ونقص الهواء قد تؤدي إلى العفن والبراعم.

خبير التخزين، قال إنه إذا جرى تخزين رأس الثوم بشكل صحيح، يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى نصف عام، لكن بمجرد تفكيك الفصوص تنخفض مدة صلاحيته بشكل كبير، وتستمر عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لذلك يجب عليكِ تخزين الثوم برأسه وبعيدًا عن الثلاجة: «من الأفضل حفظ الثوم في مكان معتدل الحرارة، لذا تجنبي وضعه في الثلاجة إلا إذا كنت تخططين لاستخدامه كله في غضون أيام قليلة».

طريقة تخزين الثوم بقشره

وعن طريقة تخزين الثوم الفصوص، يجب على ربات المنازل تخزين فصوص الثوم بجانب أي بصيلات كاملة منه: «خزني الفصوص غير المقشرة مع رؤوس الثوم المتبقية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة حتى تظل طازجة قدر الإمكان، وإذا لاحظتِ أنّ فصوص قد بدأت في إنبات البراعم، تأكدِ من قطع أي براعم خضراء».

طريقة تخزين الثوم المقشر

ويمكنكِ تخزين الثوم المقشر لمدة تصل إلى 5 أشهر عن طريق تقشيره ووضعه في برطمان ثم وضع الخل عليه وإغلاقه جيدًا وحفظه في الثلاجة، أو تقشير الثوم ووضع الفصوص في برطمان نظيف وغمره بالزيت، وغلق البرطمان ووضعه في الثلاجة، هذه الطريقة تحافظ عليه طازجًا لمدة تصل إلى 6 أشهر.