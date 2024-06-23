«سو بقيت أم».. ليلى عدنان بطلة مسلسل الكبير أوي تعلن حملها لجمهورها

اعتاد الجمهور على رؤيتها، في الطفلة المشاكسة «سو» بطلة مسلسل الكبير أوي، التي سرعان ما تغيرت ملامحها لتصبح شابة جميلة، وتدخل قفص الزوجية العام الماضي في حفل زفاف عائلي.

ليلى عدنان تعلن حملها بصورة رفقة زوجها

قبل ساعات أعلنت ليلى عدنان بطلة مسلسل الكبير أوي، حملها عبر صورة شاركتها برفقة زوجها، ظهرت فيها علامات الحمل، بالإضافة إلى فيديو ظهرت فيه رفقة صديقتها، ظهرت فيه بملابس سوداء، وصديقتها تقرب من بطنها وتقول «عاوزة أسمع صوت النونو».

تفاعل الجمهور مع الحالة التي شاركتها كذلك، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، والتي علقت عليها قائلة «عائلتنا بتكبر»، لتتلقى الكثير من الدعوات التي تتمنى لها السلامة، وأن يتمم حملها على خير، وسط حالة ذهول، كيف تبدلت أحوال الصغيرة لتصبح أما؟، فقد ربط الجمهور بينها وبين الطفلة «سو»، وهي الشخصية التي قدمتها في المسلسل الدرامي الشهير الكبير أوي، فهي شقيقة «آشلي» المتسلطة التي لا يعجبها شيء، متمردة ترغب في تنفيذ ما تريد فحسب، إلا أنها سرعان ما تلتقي بـ«هدية» والتي جسَّدت شخصيتها النجمة دنيا سمير غانم، تتحول تلك الطفلة المتمردة إلى أخرى، تقوم بكل شيء بنفسها، وتصبح شخصية مختلفة تماما تثير دهشة واستغراب أشقائها.

ومن الجدير بالذكر أن ليلى عدنان كانت آخر أعمالها الفنية، ظهورها في مسلسل حي السيدة زينب بطولة كل من سوسن بدر، ومحمود عبد المغني، والذي تزامن مع نفس عام خطوبتها، التي لم تقدم أي أعمال فنية بعدها.