هيفاء وهبي تحيي حفلا بمهرجان موازين الموسيقي في المغرب الليلة

تستعد المطربة هيفاء وهبي، اليوم الاثنين، لإحياء حفل جماهيري، ضمن فعاليات مهرجان موزاين الموسيقي الدولي، المقام في المغرب لأول مرة، بعد توقف 4 سنوات، إذ يضم مجموعة كبيرة من نجوم الطرب والغناء في مصر والوطن العربي.

تفاصيل المشاركة الأولي للمطربة هيفاء وهبي فى مهرجان موازين

ومن المقرر أن تحيي المطربة هيفاء وهبي حفلها ضمن مهرجان موازين على منصة النهضة في المغرب، بحضور عدد كبير من الجمهور الذين ستقدم لهم باقة متنوعة من الأغاني المُميزة المحببة لدى الجمهور.

أبرز المطربين المشاركين في مهرجان موازين

وتعد هذه المرة الأولى التى تشارك بها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي في مهرجان موازين، رغم انطلاقه من 18 عامًا، ويشارك في المهرجان هذا العام كل من محمد رمضان، وأحمد سعد، وأنغام، وكارول سماحة، مروان خوري، ومسلم المغربي، ورامي عياش، وبلقيس، ونوال الزغبي، وعبير نعمة، ونيكي ميناج، وآخرين ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 29 من شهر يوليو المقبل.