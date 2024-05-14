المخرج مرقس عادل يستعد لطرح عمل جديد مع هيفاء وهبي: «فيلم الصيف»

يستعد المخرج مرقس عادل لتصوير عمل سينمائي جديد، وكشف عن ذلك من خلال صورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كشف المخرج مرقس عادل عن استعداده لبدأ تصوير عمل سينمائي جديد يجمعه بالفنانة هيفاء وهبي، وسيجري طرحه خلال فترة الصيف، حيث نشر صورة على صفحته على «فيسبوك» تجمعه بالفنانة، وكتب: «الشغل على قدم وساق هانت، فيلم الصيف إن شاء الله».

آخر أعمال المخرج مرقس عادل

وكان مسلسل المعلم الذي عُرض في رمضان 2024 هو أحدث أعمال المخرج مرقس عادل وقام ببطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد وميران عبدالوارث وطارق النهري وحجاج عبدالعظيم وأسامة الهادي وسلوى خطاب وإنتصار ومنذر رياحنه وغيرهم الكثير من النجوم.

أحداث مسلسل المعلم

ودارت أحداث مسلسل المعلم في إطار درامي إجتماعي حول المعلم «حامد» الذي قدم دوره الفنان مصطفى شعبان وهو أحد تجار سوق السمك، يعيش حياة هادئة مع عائلته التي تتمثل في زوجته «زمزم» والتي قدمتها سهر الصايغ ونجله الذي قام بدوره الطفل جان رامز، حتى يدخل والده السجن في قضية مخدرات فيجد نفسه داخل العديد من الصراعات مع تجار السوق الكبار.