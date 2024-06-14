بعد 20 يوما من الصمت.. هيفاء وهبي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان كان

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الانتقادات التي صاحبت ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، بعد مرور نحو 20 يوما على انتهاء فعاليات المهرجان، الذي عقد في فرنسا خلال الفترة من 14 حتى 25 مايو الماضي.

وكان ظهور هيفاء وهبي على السجادة الحمراء بالمهرجان، قد تسبب في موجة من التساؤلات، عن سبب ظهورها في ظل عدم مشاركتها من الأساس بأي عمل سينمائي، فضلًا عن أن مشاركتها في عالم الأفلام لا يذكر، بالمقارنة بنجمات أخريات.

هيفاء وهبي تواجه انتقادات ظهورها بمهرجان كان

خرجت هيفاء وهبي عن صمتها، من خلال كلمات موجزة نشرتها عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام»، مشيرة إلى أن مهرجان كان معني بالأفلام وليس مجرد سجادة حمراء، نافية مغادرتها بعد التقاطها مجموعة من الصور على الـ«Red Carpet».

هيفاء تلقت دعوة رسمية

وأوضحت هيفاء، أنها ذهبت إلى المهرجان بدعوة رسمية لحضور العرض الخاص بالفيلم الفرنسي Le compte de monte cristo، مشيرة إلى أنها لولا ارتباطها بالتصوير في لبنان، كانت ستكون حريصة على تلبية أكثر من دعوة.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأشخاص بالعالم العربي، لا يحبون رؤية نجوم في مكانة لامعة، أو يقدمون صورة حلوة عن بلادهم، واختتمت كلامها بـ«الحمدلله على نعمة الناس التي تتمنى لي الخير».