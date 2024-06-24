3 أشياء تؤدي إلى اشتعال النيران في التكييف الصحراوي.. احذر المقبس

يلجأ البعض لاستخدام التكييف الصحراوي للتخفيف من حدة درجة الحرارة في فصل الصيف، إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة، التي قد تؤدي إلى اشتعال الحريق في التكييف، ما يشكل خطورة كبيرة على الحياة.

تحدث حرائق التكييف الصحراوي نتيجة بعض العادات الخاطئة، منها وضع أكثر من «فيشة» للأجهزة، في دائرة كهربائية واحدة، ما يؤدي إلى زيادة التحميل على مشترك واحد، وبمرور الوقت قد تنشب حريقة في التكييف، ومن ثم انتشار النيران في المنزل، لذا يجب تخفيف ضغط الأجهزة، بحسب موقع «hitachi»، الخاص بالتكنولوجيا وسلسلة الأجهزة المنزلية الحديثة.

تشغيل التكييف باستمرار دون فصله

من العادات الخاطئة أيضًا، تشغيل التكييف ليلًا ونهارًا دون فصله، مع عدم الالتزام بالصيانة الدورية، لذا قد يؤدي إلى احتراق «الموتور» الداخلي، ومنه اشتعال الحريق في التكييف.

نزع «الفيشة» من المقبس بعنف شديد

نزع «الفيشة» من المقبس بعنف شديد، قد يؤدي إلى قطع الأسلاك أو تلفها، وخروج بعض الشرارات، التي تبدو بسيطة إلا أنها تسبب كوارث كبرى، مثل الحرائق.

استخدام المياه في محاولة إطفاء حريق الكهرباء

ومن أكثر الأمور التي قد تؤدي إلى زيادة الخطورة، عند اشتعال الحريق في التكييف، هي استخدام المياه في محاولة إطفاء حريق الكهرباء، ما يؤدي إلى زيادة الحريق وعدم إخماده، حيث إن المياه موصل جيد للحرارة ما قد يتسبب أيضا في تعريض حياة السكان للخطر.