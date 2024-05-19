حيل ذكية لمواجهة ارتفاع حرارة المنزل.. كأنك مشغل تكييف

درجات حرارة مرتفعة تشهدها الفترة الحالية في جميع الأنحاء، قد تصل إلى 39 درجة مئوية في بعض المناطق، بسبب تأثر البلاد بموجة حارة تستمر لعدة أيام، ما يجعل كثيرون يلجأون إلى حيل مختلفة تساعد على ترطيب المنزل، والتخفيف من درجات الحرارة المرتفة، خاصة الذين لا يمتلكون تكييفات، لذا نستعرض مجموعة من الحيل تساعد على تخفيف الحرارة المرتفعة.

حيل تساعد على تخفيف الحرارة

هناك حيل عديدة تساعد على تخفيف درجة حرارة المنزل، منها تقليل الإضاءة قدر المستطاع، من خلال استخدام الستائر المصنوعة من الأقمشة الثقيلة، لأنها تعمل على ضبط كمية الضوء في المنزل، وأيضا إطفاء الأجهزة الكهربائية في الغرفة، مثل الثلاجة، لأنها تعمل على زيادة درجة حرارة الغرفة، وفقا لموقع «goodhousekeeping».

غلق المنافذ في ساعات النهار

غلق نوافذ المنزل أثناء ذروة ارتفاع درجة الحرارة في ساعات النهار من الحيل التي تساعد على ترطيب المنزل والتقليل من درجة حرارته.

وضمن الطرق التي تساعد على تخفيف حرارة المنزل، وضع المروحة بالجانب الخلفي لها في اتجاه النافذة المفتوحة، حتى تدفع الهواء الساخن إلى الخارج، بدلًا من نفخ الهواء الساخن من حولك.

تجميد المياه داخل أكياس بلاستيكية

لتخفيف حرارة المنزل، يمكن إحضار أكياس بلاستيكية وملئها بالمياه، ثم وضعها في الفريزر حتى تجمد، وبعد ذلك نخرجها ونضعها في وعاء كبير، ونقوم بتوجيه المروحة نحوها، فهذا سوف يرطب الجو ويوزع الهواء باردا، مثل التكييف.

تبريد السرير والوسائد

رش قطرات المياء البارد على الوسادة والسرير باستخدام «بخاخة الكي»، من الطرق التي تساعد على تقليل حرارة الغرفة، ما يساعد على خفض درجة حرارة وترطيب الجسم عند النوم، كما أن وضع مفارش السرير في كيس من البلاستيك بالثلاجة أو الفريزر لبضع دقائق قبل النوم، من الطرق التي تساعد على الشعور بالبرودة لبعض الوقت.