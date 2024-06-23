الكشف على 985 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، أعمالها بقرية الدعاء التابعة لمركز بلطيم، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية الدعاء بمركز بلطيم، وشملت عدة تخصصات طبية، هي الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف الطبي على 985 مواطنًا

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 985 مواطنا، وخضع 70 آخرون للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ152 حالة، بالإضافة إلى إجراء أشعة عادية لـ5 حالات وأشعة سونار لحالة واحدة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المُعدية وانتفع بها 501 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لمريض واحد، والتحويل لأقرب مستشفى لـ8 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مُقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز بلطيم، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.