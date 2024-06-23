موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024.. باق أيام

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، وفقا لنص القانون في اليوم الأول من الشهر، وتستعد الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي وفقا للسياسة المالية لضخ مبالغ مالية في المنافذ التي يقوم أصحاب المعاشات بالصرف من خلالها.

‎موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

وقالت مصادر حكومية، إنه لا يمكن القول بإنه سيتم تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، ولكن من المؤكد أن أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن ستكون حقوقهم موجودة في حساباتهم يوم 1 يوليو المقبل.

‎معاشات شهر يوليو 2024

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجّه بتبكير موعد صرف المعاشات للمستحقين في شهر مارس الماضي بدلا من يوليو المقبل، وذلك للتخفيف عليهم نظرا للأحوال الاقتصادية الحالية التي تشهدها مصر تأثرا بالأزمات العالمية.

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن الزيادة المقررة على أصحاب المعاشات تكون بنسبة 15% كحد أقصى، ويكون موعدها أيضا طبقا للقانون في شهر يوليو من كل عام.