مواعيد قطارات الصعيد بجميع أنواعها.. إليك الخريطة الكاملة لتحركاتها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات الصعيد وذلك بمختلف أنواعها، وذلك نظرًا لاعتماد آلاف المواطنين من محافظات الصعيد على استقلال تلك القطارات في سفرهم من وإلى القاهرة وباقي المحافظات خصوصًا محافظات الوجه البحري بالتزامن مع انطلاق موسم المصايف، نظرًا لكونها أسرع وأسهل وأرخص وسيلة نقل وتناسب مختلف الفئات من خلال قطارات مكيفة وغير مكيفة، وقطارات النوم، وقطارات VIP.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» مواعيد قطارات الصعيد بالتفصيل متضمنةً مواعيد قطارات الصعيد Vip، وكذلك مواعيد قطارات الصعيد الروسي، ومواعيد قطارات الصعيد من رمسيس إلى أسيوط، وأيضًا مواعيد قطارات الصعيد من الإسكندرية Vip، ومواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة.

مواعيد قطارات الصعيد الروسي والمكيف

وجاءت مواعيد قطارات الصعيد الروسي والمكيف على خط القاهرة/ أسوان كالآتي:

قيام القطار رقم 1902 القاهرة/ أسوان.. 00:20 مساءً.

قيام القطار رقم 3006 درجة ثالثة مكيف القاهرة/ أسوان.. 00.50 مساءً.

قيام القطار رقم 2010 مكيف القاهرة/ أسوان.. 10:00 صباحًا.

قيام القطار رقم 986 مكيف القاهرة/ أسوان.. 14:00 مساءً.

قيام القطار رقم 970 مكيف بورسعيد/ سوهاج.. 14:00 ظهرًا.

قيام القطار رقم 990 مكيف القاهرة/ سوهاج.. 16:00 عصرًا.

قيام القطار رقم 2006 مكيف القاهرة/ أسوان.. 17:15 عصرًا.

قيام القطار رقم 2012 مكيف القاهرة/ أسوان.. 17:30 عصرًا.

قيام القطار رقم 872 مكيف القاهرة/ أسيوط.. 17:45 عصرًا.

قيام القطار رقم 988 درجة ثالثة مكيف القاهرة/ أسوان.. 19:10 مساءً.

قيام القطار رقم 84 نوم القاهرة/ أسوان.. 19:20 مساءً.

قيام القطار رقم 82 نوم القاهرة/ أسوان.. 21:10 مساءً.

قيام القطار رقم 996 مكيف القاهرة/ أسوان.. 22:00 مساءً.

قيام القطار رقم 890 درجة ثالثة مكيف القاهرة/ سوهاج.. 23:20 مساءً.

قيام القطار رقم 936 مكيف القاهرة/ أسوان.. 7:35 صباحًا.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس إلى أسيوط

وفيما يخص مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس إلى أسيوط فإنّها تأتي كما يلي:

قيام القطار رقم 978 درجة ثالثة مكيف القاهرة/ أسيوط.. 6:30 صباحًا.

قيام القطار رقم 972 تهوية القاهرة/ أسيوط.. 16:20 مساءً.

مواعيد قطارات الصعيد Vip

وتحل مواعيد قطارات الصعيد Vip كالآتي:

قيام القطار رقم 980 VIP القاهرة/ أسوان.. 8:00 صباحًا.

قيام القطار رقم 982 VIP القاهرة/ أسوان.. 10:00 صباحًا.

قيام القطار رقم 2014 VIP القاهرة/ أسوان.. 21:00 مساءً.

قيام القطار رقم 976 VIP القاهرة/ أسوان.. 20:00 مساءً.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

وفيما يخص مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم، فإنّها تأتي كما يلي:

قيام القطار رقم 162 تهوية القاهرة/ الأقصر.. 14:20.

قيام القطار رقم 90 تحيا مصر القاهرة/ أسوان.. 22:10 مساءً.

قيام القطار رقم 974 تهوية القاهرة/ الأقصر.. 5:30 صباحًا.

قيام القطار رقم 1006 تهوية القاهرة/ سوهاج.. 6:00 صباحًا.

قيام القطار رقم 80 تهوية القاهرة/ أسوان.. 9:00 صباحًا.

قيام القطار رقم 1004 تهوية القاهرة/ أسوان.. 9:30 صباحًا.

قيام القطار رقم 160 تهوية القاهرة/ الأقصر.. 12:15 ظهرًا.

قيام القطار رقم 188 تهوية القاهرة أسوان.. 18:00 مساءً.

قيام القطار رقم 1014 تهوية القاهرة/ أسوان.. 18:50 صباحًا.

قيام القطار رقم 1012 تهوية القاهرة/ أسوان.. 20:20 مساءً.

مواعيد قطارات الصعيد التالجو

قيام القطار رقم 2030 القاهرة/ أسوان.. 19:00 .

مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة

قيام القطار رقم 2011 VIP أسوان/ القاهرة.. 5:15 صباحًا.

قيام القطار رقم 981 VIP أسوان/ القاهرة.. 5:30 صباحًا.

قيام القطار رقم 983 VIP أسوان/ القاهرة.. 7:30 صباحًا.

قيام القطار رقم 2007 VIP أسوان/ القاهرة.. 15:15 عصرًا.

قيام القطار 3025 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة.. 4:10 صباحًا.

قيام القطار رقم 2013 مكيف أسوان/ القاهرة.. 14:05 ظهرًا.

قيام القطار رقم 2015 أسباني مطور أسوان/ القاهرة.. 16:00 مساءً.

قيام القطار رقم 83 نوم أسوان/ القاهرة.. 16:20 مساءً.

قيام القطار رقم 1903 ثالثة مكيف أسوان/ القاهرة.. 17:00 مساءً.

قيام القطار رقم 87 نوم أسوان/ القاهرة.. 17:15 مساءً.قيام القطار رقم 997 VIP أسوان/ القاهرة.. 20:45 مساءً.

قيام القطار رقم 89 مكيف أسوان/ القاهرة.. 21:05 مساءً.

قيام القطار رقم 989 أسباني مطور أسوان/ القاهرة.. 23:00 مساء.

قيام القطار رقم 987 مكيف الأقصر/القاهرة.. 4:50 صباحًا.

قيام القطار رقم 937 مكيف المنيا/ القاهرة.. 14:00 ظهرًا.

قيام القطار رقم 159 تهوية ديناميكية الأقصر/ القاهرة.. 6:00 صباحًا.

قيام القطار رقم 977 VIP الأقصر/ القاهرة.. 19:25 مساءً.

قيام القطار رقم 971 مكيف أسيوط/ القاهرة.. 7:05 مساءً.

قيام القطار رقم 1111 تهوية ديناميكية الفيوم/القاهرة.. 12:50 ظهرًا.

قيام القطار رقم 991 مكيف سوهاج/ القاهرة.. 6:30 صباحًا.

قيام القطار رقم 891 درجة ثالثة مكيفة سوهاج/ القاهرة.. 11:00 ظهرًا.

قيام القطار رقم 871 مكيف أسيوط/ القاهرة.. 3:20 صباحًا.

قيام القطار رقم 979 ثالثة مكيفة أسيوط/ القاهرة.. 15:00 ظهرًا.

قيام القطار رقم 81 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة.. 4:30 صباحًا.

قيام القطار رقم 1013 الروسي أسوان/ القاهرة.. 13.30 ظهرًا.

قيام القطار رقم 1015 تهوية أسوان/ الإسكندرية.. 17:30 عصرًا.

قيام القطار رقم 2009 الأسباني المطور أسوان/ القاهرة.. 18:10 مساءً.

قيام القطار رقم 2031 تالجو أسوان/ القاهرة.. 19:00 عصرًا.

قيام القطار رقم 187 تهوية السد العالي أسوان/ القاهرة.. 18:30 مساءً.

قيام القطار رقم 1011 تهوية أسوان/ القاهرة.. 23:20 مساءً.

قيام القطار رقم 91 تهوية السد العالي أسوان/ القاهرة.. 22:40 مساءً.

قيام القطار رقم 833 تهوية أسيوط/ القاهرة.. 9:30 مساءً.

قيام القطار رقم 975 تهوية ديناميكية الأقصر/ القاهرة.. 8:00 صباحًا.

قيام القطار رقم 1007 تهوية ديناميكية نجع حمادي/ القاهرة.. 18:10مساءً.

قيام القطار رقم 973 تهوية ديناميكية أسيوط/ القاهرة.. 2:30 ظهرًا.

قيام القطار رقم 165 تهوية ديناميكية أسيوط/ القاهرة.. 6:00 صباحًا.

قيام القطار رقم 1010 تحيا مصر أسوان/ القاهرة.. 00.05 مساءً.