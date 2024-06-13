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بدء تشغيل قطار رقم 1946 «القاهرة – أسوان» الإضافي.. اعرف جدول المواعيد

كتب:

كريم روماني
08:48 ص | الخميس 13 يونيو 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار رقم 1946 «القاهرة – أسوان» الإضافي الذي يشتمل على عربات ثانية إسباني وثانية روسي، بمناسبة عيد الأضحى 2024، موضحة أنّ القطار يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 دقيقة ويصل إلى محطة الجيزة الساعة 23:00 ويتحرك منها الساعة 23:05 دقائق، ويصل إلى محطة بني سويف الساعة 00:18 دقيقة ويتحرك منها الساعة 00:21 دقيقة.

محطات وقوف القطار 

ويصل القطار إلى محطة مغاغة الساعة 1:03 دقائق ويتحرك منها الساعة 1:06 دقائق، على أن يصل إلى محطة المنيا الساعة 1:55 دقيقة ويتحرك منها الساعة 2:15 دقيقة، ويصل إلى محطة ملوي الساعة 2:49 دقيقة ويتحرك منها الساعة 2:51 دقيقة، ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 4:00 ويتحرك منها الساعة 4:10 دقائق، ويصل إلى محطة طهطا الساعة 4:54 دقيقة ويتحرك منها الساعة 4:56 دقيقة.

مواعيد وقوف القطار بالمحطات 

ووفق الهيئة، يصل القطار إلى محطة سوهاج الساعة 5:25 دقيقة ويقوم منها الساعة 5:35 دقيقة على أن يصل إلى محطة نجع حمادي الساعة 6:40 دقيقة ويتحرك منها الساعة 7:00 ويصل إلى محطة قنا الساعة 7:40 دقيقة ويتحرك منها الساعة 7:50 دقيقة على أن يصل إلى محطة الأقصر الساعة 8:35 دقيقة ويتحرك منها الساعة 8:50 دقيقة ويصل إلى محطة إدفو الساعة 10:07 دقائق ويتحرك منها الساعة 10:10 دقائق، ويصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 11:16 دقيقة ويتحرك منها الساعة 11:20 دقيقة وأخيراً يصل إلى محطة أسوان الساعة 11:50 دقيقة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.