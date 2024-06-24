«القومية للأنفاق»: شبكة القطار الكهربائي السريع تستوعب أكثر من مليوني راكب يوميا

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن الطاقة الاستيعابية لشبكة القطار الكهربائي السريع، مؤكدًا تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول «السخنة - مطروح»، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحًا أن المشروع يُعتبر نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل في مصر، وسيخلق مناطق لوجستية متنوعة ويوفر آلاف فرص العمل.

أكثر من مليوني راكب

وقال «جويلي» لـ«الوطن»، إن الطاقة الاستيعابية للخط الأول من الشبكة مليون راكب يوميا، ويشمل 21 محطة بطول 675 كيلومترًا، أما بالنسبة للخط الثاني «6 أكتوبر - الأقصر - أبوسمبل» تصل إلى 1.3 مليون راكب يوميا ويشتمل على 36 محطة بطول 1100 كيلومتر، وبالنسبة للخط الثالث «قنا - سفاجا» تصل إلى 200 ألف راكب، ويشمل على 3 محطات بإجمالي أطوال 225 كيلومتر.

طريقة ومكان التنفيذ للمشروع

وأضاف أن طريقة ومكان التنفيذ للمشروع هي علوي وسطحي على مسافات كبيرة للربط بين المحافظات والمواني والمدن الكُبرى، ويجري تنفيذه بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، وسيخدم أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن العائد الاقتصادي للمشروع تتمثل في ربطه بجميع الموانئ وبالتالي سهولة نقل البضائع وتحقيق أعلى عائد منها، وليس الأمر مقتصر على عدد الركاب فقط.