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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 17-6-2024.. «البلدي» بـ7 جنيهات

كتب:

سعيد رمضان
12:52 م | الإثنين 17 يونيو 2024
كتاكيت- أرشيفية

كتاكيت- أرشيفية

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 17-6- 2024، في بورصة الدواجن استقرارًا ملحوظًا في مصر لعدد كبير من مختلف الأنواع، إذ سجل سعر الكتكوت البلدي بين 7 و8 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 17-6-2024 في بورصة الدواجن، لذا ترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الكتاكيت اليوم، وفق آخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 27 و36 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم في بورصة الدواجن ما بين 15 و16 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 16.5 و17.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في مصر 

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم في بورصة الدواجن بين 18 و19 جنيهًا.

 - يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم في بورصة الدواجن ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16.5 و17.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 19 و20 جنيهًا.

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