أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 17-6-2024.. «البلدي» بـ7 جنيهات
كتب:
سعيد رمضان
12:52 م | الإثنين 17 يونيو 2024
كتاكيت- أرشيفية
سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 17-6- 2024، في بورصة الدواجن استقرارًا ملحوظًا في مصر لعدد كبير من مختلف الأنواع، إذ سجل سعر الكتكوت البلدي بين 7 و8 جنيهات.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 17-6-2024 في بورصة الدواجن، لذا ترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الكتاكيت اليوم، وفق آخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن
- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 27 و36 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم في بورصة الدواجن ما بين 15 و16 جنيهًا.
- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 16.5 و17.5 جنيه.
أسعار الكتاكيت في مصر
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم في بورصة الدواجن بين 18 و19 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم في بورصة الدواجن ما بين 7 و8 جنيهات.
- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 16.5 و17.5 جنيه.
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 19 و20 جنيهًا.