4 حالات ممنوعة من الحصول على معاش عجز.. اعرف التفاصيل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، قواعد الحصول على معاش العجز أو الإصابة، ولكن هناك عدد من الحالات لا يُمكن أن تحصل على تعويض أجر إذا حدث لها إصابة أثناء العمل.

حالات لا تستحق تعويض إصابة

وحدد القانون الحالات التي لا تستحق أن تحصل على تعويض الإصابة أو تعويض الأجر، كما يلي.

1- إذا كان الشخص المؤمن عليه مُتعمد أن يُحدث إصابة بنفسه حتى يحصل على تعويض أجر.

2- إذا أتي الشخص بفعل نتج عنه الإصابة بسبب وقوعه تحت تأثير المواد المخدرة.

3- إذا كان المؤمن عليه يأتي بسوء سلوك أو فعل غير منضبط لا يمكن أن يحصل على تعويض.

4- إذا كان المؤمن عليه في مكان عمله وهناك أماكن في محل العمل بها تعليمات صريحة عدم الاقتراب منها، أو مخالفته تعليمات الوقاية.