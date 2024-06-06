رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر ملاذ آمن واستثمار على المدى البعيد (فيديو)

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة في أسعار الذهب كانت متوقعة، وقد تم الإشارة إلى ذلك من قبل.

أسعار الذهب والاقتصاد العالمي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، المُذاع عبر فضائية «ON»، قائلًا: «كنا منتظرين الزيادة من قبل، وقد أشرنا إليها، وكان التوقع أن الفيدرالي الأمريكي يبدأ في تخفيض الفائدة على الدولار، إلا أنه تأجل أكثر من مرة وظل في التثبيت، وهو ما تسبب في استقرار سعر الذهب، ومع تحركات نحو انخفاض الفائدة، وكل المستثمرين بتبدأ تشوف أوعية أخرى كان أقربها الذهب واللي متوقع أنه لما يستمر في الانخفاض في الفائدة أن يسجل الذهب أرقام قياسية جديدة».

وتابع: «الذهب طول عمره ملاذ آمن ومخزون قيمة لا يتغير وادخار في المقام الأول واستثمار طويل المدى البعيد وبعد عام أو اثنين بالتأكيد سوف ترتفع أسعار الذهب والناس هتستفيد بأن القيمة الشرائية ستزداد، وفي نفس الوقت الذهب زينة».