«تصديري الصناعات الغذائية»: 22% زيادة في الصادرات الغذائية إلى أمريكا

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع إلي السوق الأمريكي بنسبة 22% لتسجل 67 مليون دولار في الربع الأول من 2024 مقابل 54.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يعد سوق الولايات المتحدة من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بما يعادل 4% من إجمالي الصادرات.

45 شركة بالجناح المصرى بمعرض Fancy Food Show بأمريكا

وأضاف المجلس في بيان، أنّه في إطار سعي مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكي، نظم المجلس مشاركة 45 شركة مصرية في معرض Summer Fancy Food Show الذي يستمر 3 أيام بمشاركة 45 شركة مصرية مصدرة للمنتجات الغذائية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى مشاركة 31 شركة تحت مظلة الجناح المصري، كما تشارك 14 شركة من أعضاء المجلس فى الجناح المنظم بالتنسيق بين المجلس التصديري ومشروع TRADE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكشف المجلس التصديري للصناعات، عن التنسيق مع جهاز التمثيل التجارى المصري ومكتبه في واشنطن للترويج للشركات المصرية المُشاركة ودعوة كبار الشركات الأمريكية المستوردة لزيارة الجناح المصري والالتقاء بالشركات العارضة لبحث فرص التعاون المتاحة.

تنوع المنتجات المعروضة

وكشفت هبة سهيل، مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تنوع المنتجات المعروضة لتشمل الخضروات والفاكهة ‎المجمدة والمكرونات، والحلويات والسناكس، والمعلبات والعصائر، صلصلة الطماطم والصوصات ومركزات الطماطم، منتجات الألبان والأجبان، العسل والمربات، زيوت الطعام، الزيتون وزيت الزيتون والمخللات وغيرها من منتجات تلقي قبولا واسعا بالسوق الأمريكي.

بعثات تجارية للأسواق الدولية

وأشارت إلى أنّ المجلس ينظم بعثات تجارية لمختلف الأسواق الدولية خاصةً التي لا يوجد بها معارض متخصصة، حيث يتم تنظيمها بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري وبالاستعانة بخبراء التسويق المتخصصين في السوق المُستهدف لضمان الوصول للمستوردين الجادين بهدف زيادة الصادرات وتحقيق رؤية الدولة المصرية للوصول بالصادرات للمستهدفات المطلوبة.