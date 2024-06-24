«الإسكان»: تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في المدن الجديدة

نفذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من حملات النظافة ورفع المخلفات في عدد من المدن الجديدة، إذ تابع جهاز مدينة الشروق أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وصيانة المتنزهات ورعاية المزروعات والتعامل مع المخالفات داخل دار مصر، ومنطقة الإسكان العائلي، والمحاور والطرق الداخلية وكذا الحدائق العامة، ورعاية المسطحات الخضراء لرفع كفائتها، وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.

رفع المخلفات وزراعة الأشجار بدار مصر

وأوضح الجهاز، أنه يجري حاليًا تدعيم حدود المسطحات الخضراء بزراعة شتلات الزهور ضمن أعمال التجميل مع توجيه حملات رعاية مكثفة لجميع الزراعات، مشيرا إلى أن الأعمال تشمل أيضا البلازدورات الموجودة بفتحات الرجوع وأرصفة المشاة، وجرى التوجيه بسرعة الانتهاء لاستكمال الأعمال بباقي المحاور.

رصف الطرق بالعبور

وفي مدينة العبور، يجري التطوير ورفع الكفاءة الجارية بأحياء المدينة المختلفة، وتطوير الطرق والأرصفة في المنطقة الصناعية الأولى وامتدادها الشمالي والغربي، ومتابعة أعمال الطبقة الأسفلتية بشارع 200 بالتقاطع مع شارع 400، إضافة إلى إستكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي الثالث، وكذلك أعمال إعادة الشيء لأصله لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بالإسكان العائلي 3 بالحي الثالث.