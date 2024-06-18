خلال أيام.. طريقة حجز شقق vally tawers بحدائق أكتوبر ونظام السداد

أيام قليلة تفصلنا عن موعد طرح كراسات الشروط لحجز شقق مشروع vally tawers ضمن الإسكان المتميز بمدينة حدائق أكتوبر، إذ أكّدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّ يوم الأحد الأخير من الشهر الجاري، سيكون بداية حجز 984 شقة كاملة التشطيب مع عدة طروحات لوزارة الإسكان بالتزامن مع الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

موقع مسكن

وأكّدت وزارة الإسكان أنَّ حجز شقق vally tawers، سيكون من خلال موقع مسكن الإلكتروني، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية من هنــا، مضيفة أنَّ كراسات الشروط وتفاصيل الحجز ستكون متاحة على نفس الموقع مع بدء الطرح.

نظام حجز شقق مشروع vally tawers

وعن نظام حجز شقق مشروع vally tawers ونظام السداد، أوضحت وزارة الإسكان أنَّه سيكون عن طريق القرعة العلنية، مبيّنة أن جدية الحجز 150 ألف جنيه، ويتمّ سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة عند الاستلام، فيما يتمّ تسديد نسبة 20% من ثمن الوحدة خلال شهر من انتهاء القرعة العلنية، على أن يكون تقسيط ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية بحد أقصى سبع سنوات محملة بالفائدة المعلنة في البنك المركزي وقت الطرح، ويتمّ تسديد نسبة 1% مصاريف إدارية + نصف% لصالح مجلس أمناء المدينة، أما باقِ الأقساط فتكون ربع سنوية، يستوجب سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.