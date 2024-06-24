«الإسكان»: استمرار تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» لجميع شرائح المجتمع

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالعديد من المدن الجديدة «ملوي الجديدة، والمنيا الجديدة، وحدائق العاصمة، و15 مايو، و6 أكتوبر»، لتوفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل من المواطنين بالمدن الجديدة والمحافظات كاملة التشطيبات وفق المواصفات القياسية، في التوقيتات الفمحددة لذلك.

سكن لكل المصريين

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن مدينتي الفشن وملوي تنفذان شقق الإسكان المندرجة تحت المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وجار تنفيذ مدارس التعليم الأساسي سعة 42 فصلًا، لتوفير الخدمات للمنتقلين للسكن بالوحدات الجديدة.

بناء 32 عمارة لأهالي المنيا

وفي المنيا الجديدة، تواصل الوزارة بناء 32 عمارة ضمن المبادرة نفسها، لمتوسطي الدخل، ويجري حاليًا استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بالعمارات، وتوصيل المرافق الأساسية للمنطقة، ورصف الطرق المؤدية إليها والداخلية بها،

وأوضح جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ استكمال شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، واستكمال أعمال ترقيم العمارات بالمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها وجارٍ وضع لافتات بأسماء الشوارع تيسيرا على السكان.

وشدد على تذليل أي عقبات تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز وإنهاء تلك الطرق، كما شملت الجولة متابعة أعمال المرافق بالمدينة (مياه - صرف - طرق - كهرباء - زراعة)، وجرى التوجيه بزيادة معدلات التنفيذ طبقا للاشتراطات والمواصفات وضبط الجودة، واتباع كل إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

إسكان النرجس

وفي مدينة 15 مايو يواصل جهاز المدينة تنفيذ مشروع «إسكان النرجس»، ويجرى عمل التجارب الخاصة لشبكات الصرف والمياه بالعمارات الجاهزة لأعمال التخصيص طبقا لخطة التسليم، أما عن الطرق فجرى تنسيق الموقع العام على مستوى كل مشروع وعمل ساحات انتظار سيارات بمنطقة إسكان النرجس، فيما يجرى زراعة شجر ونخل مثمر بالمدخل الرئيسى لمنطقة النرجس، والتنسيق على تحديد السور الشجرى المحيط بمنطقة النرجس.