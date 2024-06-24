رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إمام مسجد الحسين يوجه نصيحة بعد العودة للعمل من إجازة عيد الأضحى

كتب:

منار مجدي
03:11 م | الإثنين 24 يونيو 2024
الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين

الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إنّ كثيراً من الأشخاص عند عودتهم إلى عملهم، يشعرون بالملل والضيق بعد قضاء إجازة عيد الأضحى.

وأضاف عبدالسلام، خلال منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «رغم إن في ناس كتير جدا نفسهم يكون عندهم نفس الفرصة بتعتك أو نفس الوظيفة اللي أنت فيها».

وأوصى الإمام، الناس أن تحمد الله وتشعر بالرضاء حتى لا تزول النعمة منهم، ويشكروا الله كثيرا لإعطاهم القدرة البدنية والذهنية على أداء العمل حتى يرزقوا.

وتابع «تأكد إن في ناس كتير غيرك يتمنوا إن ربنا يعطيهم نفس الفرصة اللي ربنا أنعم عليك بيها، عود لسانك دوما على هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

اقرأ المزيد:

مصادر: استمرار صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية يونيو

«مياه المنيا» تستجيب لحل 2400 شكوى بالخط الساخن خلال إجازة عيد الأضحى

إسعاد يونس تكشف لـ«الوطن» سبب طرح أفلام نجوم الصف الأول في عيد الأضحى

بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.. ترحيل إجازة «30 يونيو» إلى «4 يوليو»

أين تذهب الخراف غير المباعة في موسم عيد الأضحى؟
بقلم منار مجدي