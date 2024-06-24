إمام مسجد الحسين يوجه نصيحة بعد العودة للعمل من إجازة عيد الأضحى

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إنّ كثيراً من الأشخاص عند عودتهم إلى عملهم، يشعرون بالملل والضيق بعد قضاء إجازة عيد الأضحى.

وأضاف عبدالسلام، خلال منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «رغم إن في ناس كتير جدا نفسهم يكون عندهم نفس الفرصة بتعتك أو نفس الوظيفة اللي أنت فيها».

وأوصى الإمام، الناس أن تحمد الله وتشعر بالرضاء حتى لا تزول النعمة منهم، ويشكروا الله كثيرا لإعطاهم القدرة البدنية والذهنية على أداء العمل حتى يرزقوا.

وتابع «تأكد إن في ناس كتير غيرك يتمنوا إن ربنا يعطيهم نفس الفرصة اللي ربنا أنعم عليك بيها، عود لسانك دوما على هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».