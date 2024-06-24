مصادر: استمرار صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية يونيو

قالت مصادر حكومية إنَّ العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في دفاتر وزارة العمل، والمحددة من قبل مفتشي مديريات العمل بالمحافظات، والتي لم تتمكن من صرف 500 جنيه منحة عيد الأضحى 2024 قبل بدء الإجازة يمكنهم صرفها حتى نهاية شهر يونيو الجاري

صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ مديريات العمل مستمرة في صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة، مبينة أنَّ صرف المنحة يتمّ صرفها من مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد بموجب بطاقة الرقم القومي، موضحة أنَّ فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من هذه المنحة، هي:

- عمال التراحيل.

- الباعة الجائلين ومنادو السيارات وموزعو الصحف.

- ماسحو الأحذية.

-الحرفيون الذين سجل بياناتهم مفتشو وزارة العمل من مواقع العمل.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيبهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

- عمالة المنازل.

- محفظو القرآن الكريم.

- المرتلون وخدام الكنائس.

- العاملون المؤقتون في الأعمال الزراعية مثل: عمال التشجير والبساتين والحدائق.

- العاملون في مشروعات تربية الحيوانات والماشية أو الدواجن أو المناحل أو الاستزراع السمكي.

- حائزو الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين.

5 منح للعمالة غير المنتظمة سنويًا

جدير بالذكر أنّ وزارة العمل صدقت على 5 منح سنوية يحصل عليها أفراد العمالة غير المنتظمة رسميًا، وهي منحة عيد العمال في أول مايو، ومنحة شهر رمضان، منحة أعياد الفطر والأضحى والميلاد «رأس السنة الميلادية في يناير»، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 12 الصادر سنة 2019 من رأس السلطة المختصة «وزارة العمل»، حيث حددت قيمة كل منها 500 جنيه.