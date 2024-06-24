أمير المصري ينشر صور جديدة من كواليس فيلم Giant.. داخل الجيم

ظهر أمير المصري في صور جديدة من كواليس فيلمه الجديد Giant الذي يجسد فيه دور الملاكم نسيم حميد، على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

كواليس فيلم الجديد Giant

نشر أمير المصري على «إنستجرام» صور له من الجيم من كواليس فيلم Giant، معلقًا عليها: «يعتبر من أصعب الأعمال الذي قمت بالتحضير لها ولكنها الأكثر اشباعاً وارضاءً لي ، كما يضم العمل أفضل فريق يمكن لأي شخص أن يطلب دعمه والعمل معه ، وشكرا للمصور توماس إليوت وود على صور الكواليس».

يسرد فيلم Giant قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

فيلم Giant

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج، سيلفستر ستالون. وكان أحد أعمال الفنان أمير المصري مسلسل مليحة الذي عرض في موسم رمضان الماضي من بطولة دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمروعرفة.

وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

ومؤخرا عرض لأمير المصري في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 31 من المهرجان في اوستن تكساس – الولايات المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

مسلسل Vigil 2

ويعرض لأمير المصري حالياً أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC, Peacok, NBC كما يعرض له أيضاً المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس