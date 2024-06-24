محافظ المنوفية يستجيب لطلبات عدد من المواطنين (صور)

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد من المواطنين في مكتبه بالديوان العام، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومي، حيث وجه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من الشكاوى، إحداهما بناحية بير شمس مركز الباجور والآخر بناحية ميت عافية بشبين الكوم والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

فحص شكاوى المواطنين

وكلف المحافظ، الإدارة العامة لشؤون البيئة بفحص شكوى مواطن بناحية شبين الكوم ضد أحد المطاعم، لإجراء معاينة على الطبيعة والتأكد من صحة شكواه، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم، كما وجه إدارة تشغيل الشباب بدراسة طلب مواطن من ذوي الهمم بناحية كفر الباجور يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة.

وكلف محافظ المنوفية، مدير مشروع المواقف بدراسة مقترح أحد المواطنين بشبرا خلفون يلتمس توفير سيارات أجرة من شبين الكوم إلى مدينة العاشر من رمضان تيسيرا على المواطنين ولتخفيف العبء عن كاهلهم، والعرض عليه لاتخاذ اللازم تحقيقاً للصالح العام.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين، ورصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين.