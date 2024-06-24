«الأوقاف»: 18 مليارا و661 مليون جنيه تكلفة إحلال وتجديد المساجد منذ 2014

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 7 مساجد يوم الجمعة المقبلة، منها 5 جديدة أو إحلالا وتجديدا، و2 صيانة وتطويرا، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه منذ 17 يناير 2023، حتى تاريخه، 1059 مسجدا، منها 825 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و234 صيانة وتطويرا.

وأوضحت الوزارة، أنه بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه، خلال الفترة من 2014 حتى يوم الجمعة المقبل، 12 ألفا و81 مسجدا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارا، و661 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف أسوان

1. مسجد جزيرة سهيل – الكرور – مركز أسوان.

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد الرحمة – زاوية هارون - ديروط.

مديرية أوقاف بني سويف

3. مسجد الرحمن الغربي – قرية الدوية – مركز بني سويف.

مديرية أوقاف سوهاج

4. مسجد الواحد الأحد – قرية الخيام – مركز دار السلام.

مديرية أوقاف المنيا

5. مسجد الحاج رفعت – المعصرة - ملوي.

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف قنا

1. عمرو بن العاص – الشلايلة – نجع حمادي.

2. مسجد النور – الشلايلة – نجع حمادي.