وزير الزراعة: إنتاج التقاوي قضية قومية مرتبطة بالأمن الغذائي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة التي تنتجها الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية أو شركات القطاع، للمساهمة في زيادة الإنتاجية في ظل محدودية الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية، بحضور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وأحمد عصام رئيس لجنة التقاوي، وعدد من قيادات الوزارة والقطاع الخاص.

وأشار القصير إلى أن إنتاج التقاوي قضية آمن قومي لأنها مرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكّدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت تقديم كل أوجه الدعم للبرامج البحثية لإنتاج التقاوي محليًا واستنباط الأصناف الجديدة عالية الجودة والإنتاجية، خاصة في مجال تقاوى الخضر لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج واستنزاف العملة الأجنبية.

نشر ثقافة التقاوي المعتمدة على نطاق واسع لدى المزارعين

أكّد القصير أهمية نشر ثقافة التقاوي المعتمدة على نطاق واسع لدى المزارعين، والصفات التي تتمتع بها، سواء الإنتاجية العالية، أو مقاومتها للأمراض، وملائمتها للتغيرات المناخية المختلفة.

وأشار إلى أن البحوث التطبيقية هي الحل السحري لكافة المشاكل التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية، وهو الأمر الذي يقع على عاتق وزارة الزراعة ومراكزها البحثية والخبراء والباحثين بها، لمواكبة التكنولوجيات الزراعية الحديثة.

وقال وزير الزراعة إنَّ الدولة ضمن سعيها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين تعمل على عدة محاور منها التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية الفدان وتعتبر التقاوي الجيدة، أهم محور الزيادة الرأسية، كما تناول القصير أهمية التوسع في إنتاج تقاوي التصنيع والتي تحقق قيمة مضافة للناتج القومي.

حصر جميع المشاتل على مستوى الجمهورية

شدد على اهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي، موجهًا بضرورة حصر جميع المشاتل على مستوى الجمهورية، والمرور الدائم عليها، والتأكد من جودة المنتجات التي يتم طرحها للمزارعين، لافتًا إلى أن الدور الأصيل لوزارة الزراعة يتمثل في حماية المزارع وتقديم كل سبل الدعم له.

وخلال الاجتماع، اطلع وزير الزراعة على تقرير شامل عن إنتاج التقاوي في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى جهود التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة سواء من انتاج الوزارة أو القطاع الخاص.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الزراعة بضرورة تسهيل إجراءات تسجيل التقاوي، مع التوسع في التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص في مجال إنتاج التقاوي.