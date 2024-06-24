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السيطرة على حريق داخل وحدة الحاسب الآلي بـ«طب أسيوط»

كتب:

أحمد أبوضيف
01:30 م | الإثنين 24 يونيو 2024
حريق نشب داخل وحدة الحاسب الآلي بجامعة أسيوط

حريق نشب داخل وحدة الحاسب الآلي بجامعة أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل وحدة الحاسب الآلي في الدور الخامس بمبنى كلية الطب بجامعة أسيوط.

وكشفت جامعة أسيوط، عن اندلاع حريق في مبنى كلية الطب بالدور الخامس، ورجحت التحريات الأولية حدوث الحريق بسبب ماس كهربائي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بوحدة الحاسب الآلي والوسائل التعليمية.

وأكد البيان الصادر عن جامعة أسيوط، أنّه لا توجد أي إصابات بشرية، مشيرا إلى إرسال سيارات الإطفاء إلى‏ مكان الحادث، وتمت السيطرة عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.