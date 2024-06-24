شركة «إيثيدكو» تعزز مكانتها التصديرية بالحصول على شهادة الاعتماد من المعامل الألمانية

نجحت شركة إيثيدكو في الحصول على شهادة الاعتماد PE100 لخامات المواسير البلاستيكية من المعامل المركزية الألمانية SKZ للاستخدام في شبكات مواسير الضغط العالي للمياه والغاز و الصرف الصحي والصناعي، ما يأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة باعتبارها أولوية لصناعة البترول والغاز، تنفيذا لرؤيه مصر 2030.

التصنيع بمواصفات قياسية

وخضعت عينات المواسير البلاستيكية من هذا المنتج لاختبارات ضغط قاسية عند درجات حرارة مختلفة لمدة 14 شهرا متواصلة لاختبار قوتها وجودتها، وبعدها تصنف تبعا لدرجة تحملها للضغوط المختلفة وطبقا للمواصفة القياسية العالمية ISO 9080، وفق بيان للشركة على صفحتها الرسمية.

وتعتبر شركة إيثيدكو هي الشركة الأولى والوحيدة في قارة إفريقيا التي تحصل على شهادة PE100 لخامات صناعة المواسير البلاستيكية على النحو الذي يعزز قدرتها التنافسية في السوق المحلية والعالمية.

استخدام الإنتاج في مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية

ويتيح الحصول على هذه الشهادة استخدامها في مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة مثل إنشاء المدن الجديدة، ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكي عوضا عن منتجات البولي ايثيلين التي تستورد من الخارج بالعملة الصعبة على النحو الذي يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم المكون المحلي للصناعة المصرية.