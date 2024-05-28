جهاز تنمية المشروعات: نستهدف رواد الأعمال الجدد وشباب الخريجين

يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع برنامج التنافسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في تنظيم اجتماع «مجموعة عمل سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال»، لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 28-29 مايو الحالي.

جاء ذلك تحت عنوان «تمكين المشروعات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الرقمنة والتحول إلى الأخضر وإتاحة التمويل والتحول إلى القطاع الرسمي»، ويتشارك في رئاسة تلك مجموعة العمل كل من تونس وإيطاليا.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من خلال تنفيذ مشروع «مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر»، تحت مظلة البرنامج القطري لمصر والذي تم توقيعه مع المنظمة.

وترأس وفد جهاز تنمية المشروعات المشارك في فعاليات الاجتماع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الجهاز ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومردوده الإيجابي على توفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبادل أفضل الآليات والتجارب والخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح رحمي أن البرنامج القطري الذي وقعته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

رحمي: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر

وأكد رحمي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية.

وأضاف أنه تم إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152/2020 لتقديم عدد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها و تشجيع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر لتوفيق أوضاعها و الانضمام للقطاع الرسمي.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل من خلال 33 فرعا بكافة محافظات الجمهورية، والتي تقدم خدماتها للجمهور من خلال وحدات الشباك الواحد كما يتعاون الجهاز مع عدد من الجهات الوسيطة وشركاء التنمية تضم كبرى البنوك المصريةن والمئات من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المالية العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يستهدف بخدماته المالية وغير المالية رواد الأعمال الجدد وشباب الخريجين و المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو تطوير المشروعات القائمة التي تهدف للتوسع والنمو و يركز بشكل خاص على المرأة والشباب مع برامج تمويلية متخصصة لدعم مشروعات ذوي الهمم.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالدولة على وضع الاستراتيجية القومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة مضيفا أن الاستراتيجية ستمثل خارطة طريق لتطوير هذا القطاع وفقا لأسس علمية سليمة كما أن الجهاز يقوم على التوازي بالعمل على دفع الشباب وتشجيعهم على تأسيس مشروعات مبتكرة صديقة للبيئة.

دعم برامج رأس المال المخاطر

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يركز جهوده على دعم برامج رأس المال المخاطر التي تشجع المشروعات الناشئة وريادة الأعمال من خلال الاستثمار المباشر في شركات رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في المشروعات الابتكارية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وأضاف أن الجهاز يقوم بتطوير منصة قومية اليكترونية للمشروعات الصغيرة بهدف توفير مختلف المعلومات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالدولة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأوضح رحمي أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر يهدف لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأعمال والمشروعات الصغيرة في مصر من خلال تطبيق آليات مؤسسية وتشريعية وخدمات غير مالية وقد انعكس ذلك إيجابا على تطوير ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير أكبر على الشباب وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل.