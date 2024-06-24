تطورات الحالة الصحية لشقيقة الملك تشارلز الثالث بعد تعرضها لرفسة حصان

جروح طفيفة وارتجاج في المخ تعرضت له الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز الثالث إثر حادث تعرضت له في حديقة جاتكومب، بحسب ما أعلن قصر باكنجهام، إذ كانت شقيقة الملك البالغة من العمر 73 عامًا، وهي الفارسة الحائزة على الميدالية الأولمبية، تسير في منزلها في جلوسيسترشاير مساء أمس عندما وقع الحادث.

الأميرة آن أصيبت بارتجاج في المخ

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلت الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز الثالث إلى المستشفى بعدما تعرضت لرفسة حصان في حديقة جاتكومب، إذ وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وحصلت «آن» على الرعاية الطبية قبل نقلها إلى مستشفى ساوثميد في بريستول لإجراء الاختبارات والعلاج والمراقبة، إذ أصيب الأميرة بجروح طفيفة في الرأس إثر ركلة الحصان.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام، أثناء إعلانه الخبر: «لقد أصيبت الأميرة آن بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في منطقة جاتكومب بارك مساء أمس، ولا تزال صاحبة السمو الملكي في مستشفى ساوثميد، بريستول، كإجراء احترازي للمراقبة ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل وسريع».

وأضاف المتحدث باسم القصر: «إنّ آن تتعافى بشكل جيد وفي حالة مريحة، وبعد الحصول على المشورة الطبية، من المتوقع أن تتمكن من العودة إلى منزلها في وقت لاحق من هذا الأسبوع»، وأكد المتحدث أيضًا أنه بناءً على نصيحة الأطباء، ستؤجل ارتباطات «آن» للأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنّ صاحبة السمو الملكي ترسل اعتذاراتها إلى أي شخص قد يشعر بالانزعاج أو خيبة الأمل نتيجة لذلك، كما أُلغيت رحلة مخططة إلى كندا في نهاية هذا الأسبوع.

من هي الأميرة آن؟

والأميرة آن هي الابنة الوحيدة التي رافقت والدتها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في جميع مراحل حياتها حتى في رحلتها الأخيرة إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا، وتواجدت معها حتى وفاتها في مسكنها الصيفي في 8 سبتمبر 2022.

ولدت الأميرة آن في 15 أغسطس 1950 وذلك قبل عامين من تولي والدتها العرش، وهي الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثاني والطفل الثاني إلى جانب الملك تشارلز الثالث، والأمير أندرو المولود في 1960.