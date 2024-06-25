أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في مصر

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25-6-2024، استقرارا نسبيا في الأسواق المصرية بالنسبة لجميع الأنواع، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 40.700 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25-6-2024، حسب آخر تحديث لأسعار الحديد من قبل الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 40.700 جنيه، بينما وصل سعر طن حديد المصريين إلى نحو 40.600 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وفي المقابل، سجل سعر طن حديد السويس نحو 40.500 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 38.500 جنيه، فيما وصل سعر طن حديد بشاي إلى نحو 40.700 جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد الجارحي اليوم نحو 38.500 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد العشري نحو 37.500 جنيه.