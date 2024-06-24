بعد إصابة شقيقة الملك تشارلز الثالث به.. اعرف أسباب ارتجاج المخ وأعراضه

حدث حزين شهده قصر باكنجهام، خلال الأيام القليلة الماضية، وهو إصابة الأميرة «آن»، صاحبة الـ73 عامًا، وشقيقة الملك تشارلز الثالث، بارتجاج في المخ عقب حادث وقع في جاتكومب بارك، وتم إيداعها في مستشفى كإجراء احترازي للمتابعة، ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا، حسب ما أعلنه القصر في بيان رسمي.

إصابة الأميرة «آن» بارتجاج في المخ

وبعد إعلان إصابة الأميرة «آن» بارتجاج في المخ، يمكن الإشارة إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة الصحية والأعراض المصاحبة لها.

سبب الإصابة بارتجاج المخ

أوضح الدكتور مصطفى الفولي استشاري المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ارتجاج المخ يحدث في أحيان كثيرة نتيجة اهتزاز المخ بشكل زائد، في حال تعرُّض الشخص إلى ارتطام في الرأس، لافتًا إلى أن الإصابة بالارتجاج تؤدي إلى فقدان الوعي لوقت صغير، ويحتاج المريض للمتابعة على مدار 24 ساعة، للاطمئنان على حالة المخ، فضلًا عن إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، للتأكد من الشفاء الكامل.

وبحسب ما ذكره موقع «مايو كلينك» الطبي، فإن هناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث ارتجاج في المخ، منها:

ضربة قوية على الرأس والرقبة أو الجزء العلوي من الجسم.

التسرع أو التباطؤ المفاجئ للرأس.

حوادث السير أو السقوط من الدراجة أو الاصطدام مع لاعب آخر في الرياضات.

أعراض الإصابة بارتجاج المخ

ودائمًا ما يحدث ارتجاج المخ مصحوبًا بأعراض صحية معينة، منها: