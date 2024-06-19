طريقة عمل المخ بالبيض.. وصفات جديدة سهلة التحضير

في عيد الأضحى المبارك، تحب ربات المنزل إعداد المأكولات بطرق مختلفة، وتجربة العديد من المكونات والوصفات الجديدة على مائدة الطعام، ومنها طريقة عمل المخ بالبيض، لتمتعه بمذاق شهي ولذيذ، ومن الممكن تقديمه مع العديد من الأطباق الأخرى، ونقدمه لكم على خُطى مختلف الشيفات لإعداده بسهولة.

طريقة عمل المخ بالبيض

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها «على قد الإيد»، الذي يعرض عبر شاشة cbc سفرة، طريقة عمل المخ بالبيض.

المقادير:

مخ عجل أو خروف.

بصلة كبيرة.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة ملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

بيض.

أربع بيضات.

كوب من البقسماط.

ربع كوب من الدّقيق الأبيض.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

اغسلي المخ بالماء.

ضعيه في الماء المغلي مع شرائح الليمون.

ضيفي القليل من الخل والملح.

قلبي لمدة خمس دقائق.

اغسلي المخ مرةً أخرى.

تخلصي من القشرة الخارجية.

ضعي المخ في ماءٍ بارد.

قطعي المخ لمكعبات.

ضعي المخ في طبق واتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ضعي في طبق آخر البيض والفلفل الأسود والملح.

ضيفي البصل المبشور والثوم المهروس.

اخفقي المكونات معًا.

ضيفي البيض على المخ.

اتركي لمدة ساعة في الثلاجة.

اخلطي الدّقيق والبقسماط معًا.

ضعي المخ في المقلاة في الزيت.

قدميه مع أنواع السلطات المختلفة والخبز.

طريقة عمل المخ بالبيض

في خطوات سهلة وبسيطة قدم الشيف علاء الشربيني، وصفة جديدة لطريقة عمل المخ بالبيض لا تستغرق وقت طويل، ويسهل تحضيرها لأفراد الأسرة.

المقادير:

مخ حسب العدد.

ماء ساخن.

بصل مقطع.

شرائح من الكرفس.

ليمون.

ملح وفلفل أسود.

بيض.

كوب من الدقيق.

بقسماط.

كمون.

ثوم وبصل بودرة.

طريقة عمل المخ بالبيض

ضعي المخ في الماء المغلي.

ضيفي البصل والليمون والكرفس والكُرات.

اتركيهم عدة دقائق في الماء المثلج.

اتركيه حتى يبرد.

جهزي التتبيلة وضعيها مع الملح والفلفل الأسود.

اضربيهم جيدًا مع البصل والثوم البودرة.

ضيفي المخ في الملح والكمون.

قلبيهم جيدًا ثم ضعي الدقيق في وعاء منفصل.

قطعي المخ إلى مكعبات صغيرة.

ضيفي الدقيق بالبهارات واخلطيهم جيدًا.

ضعي في وعاء البقسماط والبيض وقلبي جيدًا.

رصي قطع المخ في مقلاة التحمير.

ضعيه على النار بعد غليان الزيت.

ابدأي في تحميره، وقدميه لأسرتك مع مختلف السلطات.

طريقة عمل المخ مع الطماطم والبيض

على خُطى الشيف أميرة شنب:

المكونات:

مخ.

بصلة مفرومة.

ملعقة من الثوم المهروس.

كوب من عصير الطّماطم.

ملعقة من الفلفل الأخضر.

ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

بيض.

ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون .

طريقة التحضير: