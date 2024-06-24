أسعار التصالح في مخالفات البناء.. المتر بفيصل يبدأ من 200 جنيه للسكني

نشرت الجريدة الرسمية أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمدن والمحافظات، حيث يختلف سعر متر التصالح في مخالفات البناء بحسب نوع المنشأة إذا كانت تجارية أو إدارية أو مخصصة للسكنى، كما يختلف السعر من منطقة لأخرى، أسعار التصالح في مخالفات البناء في محافظة الجيزة بحي فيصل والهرم.

أعلنت محافظة الجيزة أسعار التصالح في مخالفات البناء بشوارع فيصل والهرم، وفقا للقانون الجديد للمباني، والتي تأتي على النحو التالي:

شارع كعبيش ومصرف اللبيني

سعر متر التصالح في مخالفات البناء 1250 جنيها للتجاري و350 للإداري و250 للسكني.

شارع المنشية وشارع كفر طهرمس

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 750 للتجاري و250 للإداري و200 للسكني.

شارع الصفا والمروة

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 500 جنيه للتجاري و200 جنيه للإداري و150 جنيها للسكني.

شارع سعد غلول

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 1000 جنيه للتجاري و300 جنيه للإداري و200 جنيه للسكني.

شارع الهرم

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 1500 جنيه للتجاري و450 جنيها للإداري و350 جنيها للسكني.

ترعة المريوطية الجهة الغربية

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 1000 جنيه للتجاري و350 جنيها للإداري و250 جنيها للسكني.

شارع ترعة المنصورية الجهة الشرقية

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 1250 جنيها للتجاري و400 للإداري و300 للسكني.

طريق مصر إسكندرية الصحراوي

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 1000 جنيه للتجاري و500 جنيه لإداري و400 جنيه للسكني.

شارع الملك فيصل

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 2000 للتجاري و500 جنيه للإداري و400 جنيه للسكني.

شارة الثروة المعدنية

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 1000 للتجاري و450 جنيها للإداري و350 جنيها للسكني.

شارع جاردينيا وشارع الجيش

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 1200 جنيه للتجاري و500 جنيه للإداري و400 جنيه للسكني.

شارع المجزر الآلي

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 750 جنيها للتجاري و400 جنيه للإداري، و300 جنيه للسكني.

شارع عمرو بن العاص

سعر متر التصالح في مخالفات البناء، 1000 جنيه للتجاري و350 جنيها للإداري و250 جنيها للسكني.