أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عن يوم عرفة: مشهد عظيم يباهي الله به ملائكته

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن يوم التاسع من ذو الحجة، يوم عرفة، هو خير أيام السنة، وخير نهار فيها، كما أن أفضل الدعاء هو دعاء في هذا اليوم، والدعاء فيه محل قبول من الله سبحانه وتعالى.

يوم عرفة

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هذا اليوم، بالنسبة للحجاج، هو ركن الحج الأعظم، وأهمها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحج هو عرفات.

وتابع أن الله سبحانه وتعالى ورد أنه عندما يكون هذا المشهد العظيم المبارك يباهي ملائكته، قائلا: «انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثًا غبرًا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم»، أي والمقصود بشعثا غبرًا أنهم ظهرت عليهم أمارات الإرهاق والسهر.

يوم عرفة سر عظيم

وتابع: «يوم عرفة سر عظيم من أسرار الله سبحانه وتعالى، ويختص به الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم سواء للواقفين على جبل عرفة أو ينتظرون النفرة من مزدلفة».