لغز «جوش جيتس».. مليونير يروج لزيارة مصر فما علاقة الإسكندر؟

بعد رحلة طويلة للبحث عن القبر المفقود للإسكندر الأكبر في مقدونيا، لكونه حاكم أكبر الإمبراطوريات في التاريخ حتى وفاته المفاجئة، يستعد الملياردير والمذيع الأمريكي، الذي أتى بالفعل إلى مصر لتوثيق صور من معالم الإسكندرية التي بها بقايا لتواجد الإسكندر بحسب صفحته الرسمية على «إكس».

وضمن رحلة جوش جيتس لمصر نشر صورة شخصية له تروِّج للسياحة، ونالت تفاعلًا كبيرًا، وحماس آلاف الناس في التعليقات سواء لزيارة مصر أو للصور التي يوثقها «جيتس» خلال رحلته للإسكندرية ونشرها عبر صفحته، فمن هذا المستكشف؟.

من هو جوش جيتس؟

وبعد إعلان جوش جيتس رحلته إلى مصر وخاصة الإسكندرية، ونشر صورة سياحية أمام أبو الهول، نستعرض من صفحته المعلومات التالية:

وُلد جيتس في مانشستر الواقعة في كيب آن وتنتمي لمقاطعة إسيكس الأمريكية، لأبوين هما لي وسونيا جيتس.

يقيم في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، والتحق بجامعة تافتس في ميدفورد، ماساتشوستس، ثم تخصص في علم الآثار والدراما.

كان متزوجًا من هالي جناتوفيتش، النجمة المشاركة في بطولة Destination Truth، في عام 2014.

لديه طفلان، وفي أغسطس 2021 أعلنت زوجته الانفصال لمدة عام ونصف تقريبًا، وتم الانتهاء من طلاقهما في 13 يوليو 2021.

جيتس عضو في نادي المستكشفين.

هو مذيع وممثل ومنتج تليفزيوني أمريكي يستضيف ويشارك في إنتاج سلسلة قناة ديسكفري.

ينتج سلسلة Ghost Nation جنبًا إلى جنب مع البرامج التليفزيونية الخارقة الأخرى من خلال شركة الإنتاج الخاصة به Ping Pong Productions.

إعجاب المتابعين برحلة جوش إلى مصر

بين الإعجاب بالرحلة والحماس لرؤية آثار الإسكندر تباينت التعليقات، وكتب البعض: «رائع جدًا لا نستطيع الانتظار، حتى توثق لنا صورًا مذهلة من الإسكندرية»، «أشاهد كل برامجك، أنا منبهر برحلتك إلى مصر»، «نتمنى لك رحلة رائعة وفي انتظار تفاصيل مذهلة».