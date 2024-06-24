لو هتصيف في مطروح .. 10 نصائح لقضاء أجازة ممتعة بمالديف مصر

مرسى مطروح من أفضل الوجهات السياحية في مصر لعشاق البحر والطبيعة الخلابة؛ حيث تتميز بشواطئها الرملية البيضاء والمياه الفيروزية الصافية، ما يجعلها تستحق لقب مالديف مصر بجدارة، ولهذا السبب يخطط الناس لقضاء الأجازة الصيفية على شواطئ مطروح، دون معمرفة تفاصيل عما تحتويه من مظاهر جمالية.

وفي هذا الصدد ووفقًا لما ورد عن أسامة إبراهيم، مكتشف الأماكن السياحية والتراثية، نوضح سبعة نصائح لقضاء أجازة مصيفية ممتعة في مرسى مطروح.

نصائح لقضاء أجازة مصيفية رائعة

تجربة ركوب الأمواج

تعد مطروح من أفضل المناطق التي توفر رياضة ركوب الأمواج، وذلك بسبب وجود رياح مثالية على شواطئها، بجانب موجاتها المناسبة لتلك الرياضة.

استكشاف الأسواق المحلية

لابد من زيارة الأسواق المحلية في مطروح مثل سوق ليبيا، حيث يحتوي على الكثير من المنتجات اليدوية، بالإضافة لمجموعة مثالية من منتجات الأعشاب التقليدية والنادرة، بجانب الكثير من المحال التي توفر شراء هدايا تذكارية.

زيارة الشواطئ المميزة

مطروح من المحافظات التي تحتوي على شواطئ رائعة ومنها شاطئ كيلوبترا، الذي يتميز بالمياه الصافية والصخور الفريدة، وكذلك شاطئ عجيبة، وجزيرة النورس، وشاطئ الأبيض، وشاطئ أم الرخم.

تذوق المأكولات البحرية

تشتهر مطروح بمأكولاتها البحرية الطازجة، لذلك من الأفضل أن تتوجه للمطاعم التي تقدم الأسماك فور اصطيادها من البحر في نفس اليوم.

تجربة اليخت

من أمتع الأنشطة التي يجب تجربتها في أجازة المصيف الخاصة بك، استقلال نزهة باليخت مع العائلة، والاستمتاع بالأجواء الخلابة في وسط المياه.

المشي على الكورنيش

تحتوي مطروح على كورنيش رائع، يوفر لك الجلوس بالقرب من مياه البحر، وينصح المُكتشف للأماكن السياحية بالتمشية الليلية مع تناول المسليات مثل لقمة القاضي التي تشتهر بصناعتها المُتقنة أحد المحال هناك.

حجز وحدة مصيفية قبل السفر

من الضروري الحصول على مكان للإقامة في مرسى مطروح قبل الذهاب إليها؛ إذ تكون مزدحمة للغاية في أشهر الصيف ما يعرضك للاستغلال التجاري.