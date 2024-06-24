خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو ما زال يٌمارس الكذب بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين

أكد مراد حرفوش، خبير بالشؤون الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال يمارس سيلا من الكذب والتضليل بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين، مُوضحًا أن تصريحات بنيامين نتنياهو متناقضة وهو يرفض المقترح بشأن صفقة الأسرى، منوهًا بأن المقاومة الفلسطينية كشفت في ردها بضرورة أن يكون ضمانات دولية للموافقة على الصفقة، وترابط المراحل الثلاث المشمولة ضمن المقترح.

نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة

وشدد «حرفوش»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن نتنياهو لا يريد الصفقة ولا يريد الالتزام بها أو الخروج من قطاع غزة، موضحًا أن نتنياهو يريد إعادة احتلال القطاع ويريد شيئا واحدا من الصفقة هو الإفراج عن الأسرى الإسرائيلي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في المرحلة الأولى ومن ثم استمرار القتال في قطاع غزة.

نتنياهو يريد إطالة أمد ورقعة الحرب من أجل تحقيق أهدافه السياسية

وأشار إلى أنه يحاول إنهاء حالة الانتقاضات المتصاعدة في الداخل الإسرائيلي بسبب المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك خلافات داخلية تتعلق بالمستوى السياسي والعسكري وأن نتنياهو يريد إطالة أمد ورقعة الحرب من أجل تحقيق أهدافه السياسية والخاصة في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو والإدارة الأمريكية.