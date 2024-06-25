جولة في شوارع القاهرة الكبرى.. كثافة مرورية على كوبري أكتوبر

استعرضت الإعلامية دينا شرف، في إحدى فقرات برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر.

أبرزت الجولة المرورية حالة شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات، حتى يتثنى للمواطنين تفادى الزحام خلال ساعات الذروة، خاصة العاملين والموظفين الذاهبين إلى أعمالهم، والطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت «شرف»، خلال الجولة المرورية، أن كوبري أكتوبر يشهد حالة من الكثافة المرورية وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

وأوضحت أنَّ شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.